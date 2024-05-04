リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ジョカ 37'Emmanuel Boateng 56'
ヌーノサントス 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 2-1)

リオ・アヴェ 対 ギマランイス結果＆スタッツ,