FAカップ
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3 - 2
終了
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ジョーグレイソン 3' (og)ジョーダンスティーブンス 26'リース・マーフィー 63'
マーカス・ディナンガ 67' (pk), 90' + 4'
(HT 2-0) (終了 3-2)

ヨーヴィルタウン 対 ゲーツヘッドFC結果＆スタッツ,