クープドゥフランス
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1 - 4
終了
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モディボ・サグナン 75'
ユースフ・ヌダイシミエ 29'Tom Louchet 37'モハメド・アリ・チョー 39'アレクシスクロード 62' (pk)
(HT 0-3) (終了 1-4)

モンペリエ 対 ニース結果＆スタッツ,