J2 リーグ
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4 - 2
終了
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土居聖真 17'アキラディサロ 43'高橋潤哉 72'山田拓巳 78'
フアン・デルガド 65', 85'
(HT 2-0) (終了 4-2)

モンテディオ山形 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,