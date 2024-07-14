J2 リーグ
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1 - 2
終了
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高橋潤哉 90' + 3'
堂鼻起暉 42'Kaina Tanimura 56'
(HT 0-1) (終了 1-2)

モンテディオ山形 対 いわきFC結果＆スタッツ,