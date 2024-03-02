セリエ A
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1 - 4
終了
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アンドレア・カルボーニ 87'
ロレンツォ・ペレグリーニ 38'ロメル・ルカク 42'パウロ・ディバラ 63'レアンドロ・ダニエル・パレデス 82' (pk)
(HT 0-2) (終了 1-4)

モンツァ 対 ASローマ結果＆スタッツ,