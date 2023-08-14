リガポルトガル
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
ゴッドフリードフリンポン 51'
アントニオ・マルティネス 67'ウェンデル 74'
(HT 0-0) (終了 1-2)

モレイレンセ 対 FCポルト結果＆スタッツ,