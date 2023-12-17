リガポルトガル
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5 - 2
終了
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マラカス 23'マドソン 25'アンドレルイス 84'コバメロコディサン 89'マテウス・アイアス 90' + 2'
シルベスタージャスパー 40'Filipe Relvas 74'
(HT 2-1) (終了 5-2)

モレイレンセ 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,