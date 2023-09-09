リガポルトガル
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2 - 3
終了
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アンドレルイス 40'マドソン 45' + 1'
マルコス・ロペス 27'シモン・バンザ 82'アルモアタセンベラーティ 90' + 6'
(HT 2-1) (終了 2-3)

モレイレンセ 対 ブラガ結果＆スタッツ,