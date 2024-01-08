リガポルトガル
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1 - 4
終了
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マテウス・アイアス 14'
草摩由希 18'フェリペ・カルドーゾ 26', 56'ジョアンヌネス 39'
(HT 1-3) (終了 1-4)

モレイレンセ 対 カーザピア結果＆スタッツ,