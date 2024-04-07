リガポルトガル
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2 - 2
終了
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アンドレ・カストロ 26'ブルーノブリギド 43' (og)
Andre Silva 54'キカス 83'
(HT 2-0) (終了 2-2)

モレイレンセ 対 エストレラダアマドラ結果＆スタッツ,