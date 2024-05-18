リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ヴィニシウス・アレッサンドロ 5'ゴンサロ・フランコ 66'
Joao Carlos 49'
(HT 1-0) (終了 2-1)

モレイレンセ 対 エストリル結果＆スタッツ,