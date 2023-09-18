AFCチャンピオンズリーグ1
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0 - 2
終了
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Ehsan Hosseini 34'Mohammad Reza Azadi 62'
(HT 0-1) (終了 0-2)

ムンバイシティFC 対 ナサージーマザンダランFC結果＆スタッツ,