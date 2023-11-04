FAカップ
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1 - 5
終了
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C. Doyle 26'
エイブラハム・オドー 5'サム・フォラリン 28', 53'ロドニーマクドナルド 71'マティ・フォールズ 89'
(HT 1-2) (終了 1-5)

マリン 対 ハロゲートタウン結果＆スタッツ,