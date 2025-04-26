プレミアシップ
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3 - 2
終了
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カラム・スラッテリー 39'スヴェン・スプラングラー 40' (og)T. Sparrow 48'
マッケンジーカーク 6'エリオットワット 66'
(HT 2-1) (終了 3-2)

マザーウェル 対 セントジョンストン結果＆スタッツ,