ブンデスリーガ
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3 - 3
終了
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アンドレイ・クラマリッチ 14' (pk)イーラス・ベブ 28', 66'
ルカ・ファイファー 23'ティム・スカルケ 57', 85'
(HT 2-1) (終了 3-3)

ホッフェンハイム 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,