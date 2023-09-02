ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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ジョン・アンソニー・ブルックス 45' + 2'マクシミリアンバイエル 60'ロベルト・スコフ 74'
ティアゴ・トマス 36'
(HT 1-1) (終了 3-1)

ホッフェンハイム 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,