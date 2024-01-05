クープドゥフランス
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1 - 4
終了
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ムサ・シラ 15'
フロランモレ 48'ティノ・カデウェア 80', 83'カデルバンバ 88'
(HT 1-0) (終了 1-4)

ポー 対 ナント結果＆スタッツ,