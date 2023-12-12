FAカップ
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3 - 3PK 3 - 4
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ベン・ギャリティ 6', 55'ライアンロフト 114'
H. White 81'ケイン・ヘミングス 90' + 6'ネイサン・トンプソン 119'
(HT 1-0) (終了 2-2) (延長 3-3)

ポートヴェイル 対 スティーブニッジ結果＆スタッツ,