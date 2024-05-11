リガポルトガル
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2 - 2
終了
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カルリーニョス 63'Helio Varela 90' + 7'
Amine Oudrhiri Idrissi 21'レナートパンタロン 83'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ポルティモネンセ 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,