リガポルトガル
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1 - 2
終了
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Filipe Relvas 69'
ヴィクトル・ギョケレス 59'パウリーニョ 80'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ポルティモネンセ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,