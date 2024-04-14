リガポルトガル
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2 - 2
終了
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タンブルモンテイロ 8'Alemao 26'
草摩由希 34'ネルミンゾロティック 59'
(HT 2-1) (終了 2-2)

ポルティモネンセ 対 カーザピア結果＆スタッツ,