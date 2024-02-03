リガポルトガル
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1 - 2
終了
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Ronie Carrillo 71'
ラファ・ムジカ 48'Matias Rocha 52'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ポルティモネンセ 対 アロウカ結果＆スタッツ,