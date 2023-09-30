ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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アントニー・ルジア 68'
フロリアン・ノイハウス 27'アラサヌ・プレア 37', 45' + 3'
(HT 0-3) (終了 1-3)

ボーフム 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,