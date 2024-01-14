ブンデスリーガ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
パトリックオスターヘッジ 64'
ニクラス・シュタルク 90' + 3'
(HT 0-0) (終了 1-1)

ボーフム 対 ブレーメン結果＆スタッツ,