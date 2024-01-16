FAカップ
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1 - 2
終了
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D. Charles 11'
タヒス・チョン 15'チドジー・オグベン 57'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ボルトンワンダラーズ 対 ルートンタウン結果＆スタッツ,