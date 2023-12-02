FAカップ
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5 - 1
終了
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ヨン・ダディ・ボードバーソン 9', 33', 43'ダン・ン・ルンドゥル 49', 52'
ジョージトムソン 45'
(HT 3-1) (終了 5-1)

ボルトンワンダラーズ 対 ハロゲートタウン結果＆スタッツ,