FAカップ
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4 - 0
終了
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リカルド・サントス 39'エドモンド-パリスマゴーマ 52'W. Forrester 69'D. Charles 87'
(HT 1-0) (終了 4-0)

ボルトンワンダラーズ 対 ソリハルムーアズ結果＆スタッツ,