ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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アラサヌ・プレア 4'ヨナス・フェーレンバッハ 52' (og)
エレン・ディンクチ 38'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ボルシアMG 対 FCハイデンハイム結果＆スタッツ,