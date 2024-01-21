ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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ジョーダンペフォク 26'
フィリップ・ティーツ 47'Arne Engels 51'
(HT 1-0) (終了 1-2)

ボルシアMG 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,