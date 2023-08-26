ブンデスリーガ
team-logo
0 - 3
終了
team-logo
ヴィクター・オコー・ボニフェイス 18', 53'ヨナタン・ター 45' + 6'
(HT 0-2) (終了 0-3)

ボルシアMG 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,