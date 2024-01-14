ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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ロビンハック 1', 19'ジョーダンペフォク 90' + 1'
ヨシュア・ヴァグノマン 56'
(HT 2-0) (終了 3-1)

ボルシアMG 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,