リガポルトガル
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1 - 3
終了
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ロベルト・ボジェニーク 86'
エルフ 29'ファブリシオ・イシドロ 90' + 2'ラファエル・バルボサ 90' + 6'
(HT 0-1) (終了 1-3)

ボアヴィスタ 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,