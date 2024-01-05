リガポルトガル
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ブルーノ・ロウレンソ 28'
アントニオ・マルティネス 23'
(HT 1-1) (終了 1-1)

ボアヴィスタ 対 FCポルト結果＆スタッツ,