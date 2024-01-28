リガポルトガル
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1 - 4
終了
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ガイウス・マクタ 68'
Helio Varela 18'シルベスタージャスパー 25'カルリーニョス 35'Luan Campos 90' + 5'
(HT 0-3) (終了 1-4)

ボアヴィスタ 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,