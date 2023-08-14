リガポルトガル
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3 - 2
終了
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ロベルト・ボジェニーク 55', 90' + 13'ブルーノ・ロウレンソ 90' (pk)
アンヘル・ディ・マリア 22'ラファ・ シルバ 75'
(HT 0-1) (終了 3-2)

ボアヴィスタ 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,