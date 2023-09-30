リガポルトガル
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2 - 2
終了
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ミゲル・シルヴァ・ライシーニョ 44'サルバドールアグラ 68'
ジョンデル・カディス 12' (pk)Justin De Haas 90' + 2'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ボアヴィスタ 対 ファマリカン結果＆スタッツ,