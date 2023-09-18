リガポルトガル
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4 - 1
終了
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ティアゴ・モライス 1'サルバドールアグラ 5'ロベルト・ボジェニーク 11', 23'
パウロ・ヴィクトル 71'
(HT 4-0) (終了 4-1)

ボアヴィスタ 対 チャベス結果＆スタッツ,