ジュピラー･プロリーグ
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1 - 2
終了
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横田大輔 47'
Jordy Soladio 23'モハメド・ベルテ 86'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ヘント 対 FCVデンダーEH結果＆スタッツ,