ジュピラー･プロリーグ
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4 - 0
終了
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トルワラーゼアロコダレ 23'C. Bonsu Baah 53'パトリック・フロショフスキー 76'オ・ヒョンギュ 83'
(HT 1-0) (終了 4-0)

ヘンク 対 FCVデンダーEH結果＆スタッツ,