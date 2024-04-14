リガポルトガル
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3 - 0
終了
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オルクン・コク 18'Tomas Araujo 45' + 1'Benjamin Rollheiser 78'
(HT 2-0) (終了 3-0)

ベンフィカ 対 モレイレンセ結果＆スタッツ,