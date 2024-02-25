リガポルトガル
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4 - 0
終了
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ラファ・ シルバ 55', 75'デビッド・ネレス 57'アンヘル・ディ・マリア 59'
(HT 0-0) (終了 4-0)

ベンフィカ 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,