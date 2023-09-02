リガポルトガル
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4 - 0
終了
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ホルヘ・フェルナンデス 11' (og)アンヘル・ディ・マリア 33'オルクン・コク 45' + 5'フレデリク・アウルスネス 46'
(HT 3-0) (終了 4-0)

ベンフィカ 対 ギマランイス結果＆スタッツ,