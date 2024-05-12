リガポルトガル
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5 - 0
終了
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アンヘル・ディ・マリア 25' (pk)オルクン・コク 32' (pk)ラファ・ シルバ 42', 46'キャスパーテンステッド 77'
(HT 3-0) (終了 5-0)

ベンフィカ 対 アロウカ結果＆スタッツ,