クープドゥフランス
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2 - 1
終了
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アクセル・トレッセン 37'Hicham M'laab 45'
Ahmadou Souane 35'
(HT 2-1) (終了 2-1)

ベルジュラックペリゴール 対 リブルヌ結果＆スタッツ,