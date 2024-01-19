クープドゥフランス
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1 - 2
終了
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ロマンエスカルピ 45' + 1'
Malick Fofana 37'マクサンス・カケレ 78'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ベルジュラックペリゴール 対 オリンピック・リヨン結果＆スタッツ,