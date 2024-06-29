J2 リーグ
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3 - 2
終了
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相良竜之介 27', 29'菅田真啓 33'
Wataru Hiramatsu 12'宮崎鴻 50'
(HT 3-1) (終了 3-2)

ベガルタ仙台 対 栃木SC結果＆スタッツ,