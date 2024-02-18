セリエ A
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0 - 3
終了
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Dean Huijsen 38'サルダル・アズムン 71'レアンドロ・ダニエル・パレデス 81' (pk)
(HT 0-1) (終了 0-3)

フロジノーネ 対 ASローマ結果＆スタッツ,