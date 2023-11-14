FAカップ
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テディ・ジェンクス 5'カイル・マカリスター 18' (pk)ジェイミー・ロブソン 30'ハーベイバンカー 35'T. Omotoye 76'
A. Wiles 41'M. Coulson 89'

フォレストグリーンローバーズ 対 スカーブラアスレチックマッチプレビュー,