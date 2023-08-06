コッパ・イタリア
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2 - 1
終了
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Davide Di Molfetta 17'マッティア・フェリシ 31'
ジュリアーノ・ラエザ 68'
(HT 2-0) (終了 2-1)

フェラルピサロ 対 LRヴィチェンツァヴァータス結果＆スタッツ,